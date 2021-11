Sagasti sobre pedido de vacancia: Me parece una aberración, no tiene ningún sentido

Esta mañana, el expresidente Francisco Sagasti se pronunció sobre el pedido de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, planteado por la parlamentaria Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País. El exmandatario lamentó que este recurso, previsto en la Constitución de la República, se esté utilizando como medida para "invalidar" los resultados de los últimos comicios generales.

"La forma como se ha utilizado últimamente ha sido caprichosa y realmente no ha permitido el normal desarrollo de las instituciones democráticas. Creo que este pedido de vacancia, simplemente porque el señor es incapaz, me parece una aberración, no tiene ningún sentido, creo que tenemos que respetar las normas y hacer que su periodo concluya y criticarlo, sugerirle cosas para que su gobierno funcione mejor", señaló a RPP.

Sagasti Hochhausler también cuestionó los argumentos expuestos hasta el momento para tramitar una vacancia presidencial y recordó que se trata de un recurso "absolutamente extremo". Además, se ratificó que no existe ninguna causal en la Carta Magna que indique que un jefe de Estado puede ser vacado por incapacidad al ejercicio del cargo.

"Como no me gustan los resultados electorales en el que he participado, entonces hay que invalidarlo o sacar al señor que ganó; es decir, hay que irrespetar la voluntad popular. Este pedido de vacancia se supone y se hizo y en la historia de nuestras Constituciones es un caso extremo que estaba referido a una posible incapacidad mental", agregó en la entrevista radial.

¿Qué es la vacancia presidencial?

Es el proceso a través del cual, el jefe de Estado queda privado de seguir ejerciendo su cargo. El Congreso puede alegar una vacancia presidencial bajo estos causales:



- La muerte del presidente de la República.

- La permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.

- La aceptación de su renuncia por parte del parlamento.

- Salir del territorio nacional sin permiso del Parlamento.

- Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117° de la Constitución.



El pedido de vacancia requiere solo la firma de 26 congresistas. Al lograr las firmas de la solicitud, hacen falta 52 votos para la admisión del pedido y se debate en el Congreso. La vacancia procede si tiene el respaldo de 2/3 del número legal de miembros del Congreso (87 votos).