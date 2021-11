Jorge Montoya: "la vacancia es una posibilidad real pero este no es el momento"

El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, no fue ajeno a la propuesta de vacancia presidencial promovido por la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos. Al ser consultado si apoyaría alguna moción para impulsar la destitución del mandatario Pedro Castillo, dijo que es una posibilidad pero no es el momento.

“El Congreso no tiene en su agenda la vacancia, pero sí es una posibilidad muy real en el tema político que estamos viviendo. Consideramos que sí es una solución. De llegar a ejecutarse en algún momento, deberá haber un consenso político de todas las bancadas, uno solo no lo puede hacer, necesita consensos. Si hablamos de tiempos, no es el momento”, expresó.

Respaldó su argumento tras indicar que las últimas decisiones del mandatario son motivos suficientes para impulsar una vacancia como la reciente designación de Juan Carrasco al mando del despacho ministerial del sector Defensa tras las denuncias de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas que motivaron la renuncia de Walter Ayala.

"La vacancia en algún momento puede llegarse a dar, porque la situación política por el lado del Ejecutivo no está cambiando como debería de ser", indicó.

¿Qué es la vacancia presidencial?

Es el proceso a través del cual, el jefe de Estado queda privado de seguir ejerciendo su cargo. El Congreso puede alegar una vacancia presidencial bajo estos causales:



- La muerte del presidente de la República.

- La permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.

- La aceptación de su renuncia por parte del parlamento.

- Salir del territorio nacional sin permiso del Parlamento.

- Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117° de la Constitución.



El pedido de vacancia requiere solo la firma de 26 congresistas. Al lograr las firmas de la solicitud, hacen falta 52 votos para la admisión del pedido y se debate en el Congreso. La vacancia procede si tiene el respaldo de 2/3 del número legal de miembros del Congreso (87 votos).