Pedro Francke a secretario presidencial Bruno Pacheco: "debe dar un paso al costado"

En la Comisión de Economía del Congreso, el titular del MEF, Pedro Francke, consideró pertinente que el secretario de Pedro Castillo, Bruno Pacheco, debe renunciar luego de las presuntas irregularidades en los ascensos en las Fuerzas Armadas y por la reciente revelación de conversaciones en las que presionaría a la Sunat para favorecer a empresas.

"Me parece que el señor Bruno Pacheco debiera dar un paso al costado porque me parece que los WhatsaApp que se han publicado muestran algo que no debe suceder y en ese sentido nosotros nos ratificamos en nuestro compromiso con defender la institucionalidad y la ley en cualquier caso", expresó.

Recordemos que hace unos días se difundieron chats del secretario presidencial, Bruno Pacheco, en el que se visualiza cierta insistencia a Luis Enrique Vera Castillo, jefe de la Sunat, para favorecer a empresas que tienen alguna deuda.

En el portal periodístico Lima Gris que difunde el chat se lee: "Enrique este es el servicio del amigo que te pedí, es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron RUC 20212331377. Apóyalo por favor y me comunicas la solución, Confírmame la recepción. Gracias".