Presidente Castillo acepta la renuncia del ministro de Defensa Walter Ayala

La secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno informó que el presidente de la República, Pedro Castillo, aceptó este lunes la renuncia presentada por Walter Ayala al cargo de ministro de Defensa, luego de las denuncias por supuestas presiones en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas.

En horas de la mañana, Walter Ayala, presentó su renuncia al Gabinete Ministerial vía Twitter. Previo a su ingreso a Palacio de Gobierno, Ayala Gonzales señaló en declaraciones a la prensa, que su dimisión aún no es aceptada por el presidente de la República, Pedro Castillo, y todavía no se nombra a su reemplazo.

“Yo sigo siendo el ministro mientras no se me acepte la renuncia, mientras no haya relevo en el cargo. No se trata de Ayala, no se trata de un nombre, se trata de que no dejan gobernar, no lo dejan trabajar al presidente. Yo he dejado el cargo porque están yendo contra el presidente, yo soy el responsable político y lo asumo”, dijo.