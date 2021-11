Walter Ayala acude a Palacio de Gobierno: “Sigo siendo ministro mientras no se acepte mi renuncia”

El aún titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Walter Ayala, aseguró este lunes que continúa en el cargo del sector, pese a que presentó su renuncia al Gabinete Ministerial vía Twitter.

Previo a su ingreso a Palacio de Gobierno, Ayala Gonzales señaló en declaraciones a la prensa, que su dimisión aún no es aceptada por el presidente de la República, Pedro Castillo, y todavía no se nombra a su reemplazo.

“Yo sigo siendo el ministro mientras no se me acepte la renuncia, mientras no haya relevo en el cargo. No se trata de Ayala, no se trata de un nombre, se trata de que no dejan gobernar, no lo dejan trabajar al presidente. Yo he dejado el cargo porque están yendo contra el presidente, yo soy el responsable político y lo asumo”, dijo.

OPINA SOBRE INTERPELACIÓN

Sobre la interpelación en el Congreso, reiteró no tener garantías. En ese sentido, aseguró que “no voy a ir a un circo romano a que coman los leones, los señores no entienden, he explicad detalladamente, ellos dicen que no es un tema legal, sino político”, agregó.

NIEGA ENCUENTRO CON BRUNO PACHECO

De otro lado, aseguró que tuvo un encuentro con el presidente Castillo el último fin de semana en Palacio de Gobierno y no con el secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, pese a que en el portal de Transparencia figura que sí se reunieron durante casi 3 horas.