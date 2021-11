Bermejo a Vásquez: Gobierno no acepta chantajes, el que se quiera ir, las puertas están abiertas

El congresista Guillermo Bermejo criticó hoy a la premier Mirtha Vásquez, afirma que constantemente viene enfrentando a los ministros, señaló que esta puede renunciar si es que hay algo que no le gusta en vez de "chantajear" al presidente Pedro Castillo.

"Nadie es indispensable. Los cargos de premierato y ministros son encargos de confianza. Nadie debe aceptar chantajes de nadie. ¿Qué es eso de me voy? Eso puede ser en secundaria o una pelea universitaria", sostuvo.

"En el gobierno no se pueden aceptar chantajes y el que se quiera ir, las puertas están abiertas. Siempre hemos estado en coordinación con colegas sin chantajes”, añadió a RPP el parlamentario de la bancada de Perú Libre.

Vásquez cuestiona a los ministros

El legislador dijo también, que la premier no debería estar cuestionando a los ministros sino debería pensar en "trabajar". “Espero que reflexione, que cambie su manera de actuar. Es inconveniente que este pechando ministros cada semana. No sé si quiere dar muestra de fuerza, pero así no se hace”, agregó.