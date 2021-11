Gerente general de EsSauld negó estar implicado en caso de tráfico de órganos

El Gerente general de EsSalud, Christian Rafael Miranda Orillo, rechazó haber sido investigado por el delito de tráfico de órganos. Asimismo, afirmó que fue investigado por presuntamente integrar una banda criminal, pero solo en la primera etapa, ya que fue excluido por la Fiscalía por no encontrar motivos de investigación en su contra.

“Yo en mi vida no he tenido ningún proceso ético, disciplinario, administrativo, judicial, penal o policial. Se investigó el tema de trasplantes el año 2009, pero la primera etapa de investigación de fiscalía yo fui retirado. Si procesaron a cuatro colegas por temas específicamente de tratantes ilegales, pero no fui yo uno de ellos. Nosotros lo único que hacemos en EsSalud es trabajar. Yo lo que le pido a la prensa es que nos permitan trabajar”, declaró Miranda Orillo.

Asimismo, Christian Miranda, señaló que existe gente malintencionada que trata de manchar su carrera. "(Estoy) completamente limpio en los 25 años de mi carrera profesional, es por eso que fui nombrado gerente de la red Almenara, estamos teniendo una carrera exitosa y subiendo como espuma y gente malintencionada trató de manchar mi honra y mi nombre", señaló.