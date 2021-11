Pedro Castillo recibió a organizaciones de personas con discapacidad en Palacio de Gobierno

El presidente de la República, Pedro Castillo, participó en un evento en el que se congregaron organizaciones sociales de personas con discapacidad para atender sus reclamos y asegurar una agenda que, desde el Gobierno, promueva el respeto de sus derechos.

El jefe de Estado estuvo acompañado por las ministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand; de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez; y de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.

En el discurso que brindó ante las sociedades invitadas en el Patio de Honor del Palacio de Gobierno, el mandatario aseguró que se debe trabajar para luchar contra la discriminación y promover la participación de personas con discapacidad en puestos públicos.

“No pueden ser discriminados. Por eso necesito, señora ministra, a un representante de estos hombres y mujeres acá en el despacho para el ministerio. Vamos a bajar a las regiones, no solo para reunirnos con ellos. Basta de discursos, basta de reuniones. Tienen que asumir una responsabilidad y ejerciendo una en defensa de sus derechos. Para eso los llamamos, no para la foto, no para esta reunión, sino para que tengan directamente el acceso al trabajo, al trato digno, al respeto”, aseguró Castillo Terrones.