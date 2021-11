Guido Bellido a Dina Boluarte: “Siga trabajando con los apristas”

El congresista Guido Bellido (Perú Libre) le respondió a la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, quien dijo esperar que los congresistas oficialistas que votaron en contra de la confianza al Gabinete Ministerial presidido por Mirtha Vásquez puedan “madurar y mirar el país con responsabilidad”.

“Ministra Dina Boluarte usted ha tenido que madurar tanto, gracias a las crisis, para darse cuenta que tuvo una bancada compacta, antes invisible para usted, pero siga trabajando con los apristas”, escribió a través de su cuenta de Twitter el expresidente del Consejo de Ministros.

DECLARACIONES DE DINA BOLUARTE

Cabe recordar que Boluarte había afirmado que si no existiera el Poder Ejecutivo o Legislativo, “el país no avanza” y quienes se perjudicarían serían los ciudadanos.

“Esperamos que en adelante ese grupo de Perú Libre pueda madurar y poder mirar el país con responsabilidad, aquel pueblo que los ha elegido para ser congresistas, y si es que no hay Ejecutivo o no hubiera Legislativo, el país no avanza, quienes se perjudican somos todos, el pueblo, porque todos somos pueblo”, dijo.