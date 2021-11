Guido Bellido afirma que Pedro Castillo no es de izquierda: "es un sindicalista básico”

No lo incluye. El expresidente del Consejo de ministros, Guido Bellido, utilizó su cuenta de Twitter para tildar al jefe de Estado Pedro Castillo como un sindicalista básico y reafirmó que el mandatario no es de izquierda.

"El hermano presidente Pedro Castillo no es de izquierda. Tengo la convicción plena de afirmar que su práctica no corresponde a una formación política de izquierda, sino a un nivel sindicalista básico. Por tanto, no lleva un Gobierno de izquierda socialista", escribió Bellido.

El comentario de Bellido llega un día después de aprobado el voto de confianza para el gabinete ministerial de Mirtha Vásquez, cuyo perfil resulta ser más moderado, frente al ala radical y cerronista del ideario de Perú Libre.

Recordemos que tras el escándalo de haber organizado una reunión social en su casa, renunció al cargo de ministro del Interior, Luis Barranzuela, quien es un aliado del partido oficialista y exabogado de Vladimir Cerrón.

Según distintas voces, la dimisión de Barranzuela ha afectado más al ala cerronista; es por eso que 16 congresistas incluido Bermejo, quien había adelantado concederle la confianza a Vásquez Chuquilín a inicios de octubre, al final votaron en contra.

DURANTE SU PREMIERATO

Guido Bellido asumió el cargo el 29 de julio en la Pampa de la Quinua (Ayacucho) y su cargo se caracterizó por ser contrario a la línea marcada por el presidente de la República. Un hecho que marcó ese momento fue cuando advirtió expropiar la explotación del yacimiento de gas de Camisea mientras el presidente se presentaba ante la ONU y señalaba su absoluto respeto a la propiedad privada y la inversión extranjera.