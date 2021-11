Patricia Chirinos en contra de otorgar el voto de confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, señaló que, pese a la renuncia del cuestionado ministro del Interior, Luis Barranzuela, no otorgará el voto de confianza al Gabinete Ministerial encabezado por Mirtha Vásquez.

“¿Qué confianza le vamos a dar, si todo el tiempo se están burlando de nosotros, de todos los peruanos? (...) No creo que de ninguna manera vamos a otorgárselo. Es gente que no se gana nuestra confianza por ningún lado”, señaló.

En esa línea, Patricia Chirinos, manifestó que el vocero de su bancada, José Williams, los ha convocado para tener una reunión y evaluar la posición de Avanza País sobre el voto de confianza solicitada por Mirtha Vásquez la semana pasada.

“Yo no creo que de ninguna forma vamos a otorgárselo. Es gente que no se gana nuestra confianza por ningún lado. Si han sacado al ministro Barranzuela es porque hizo una fiesta y eso ya no se podía ocultar”, expresó la congresista.