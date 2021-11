Congresista de Perú Libre: “No voy a dar el voto de confianza a Mirtha Vásquez porque no me representa”

La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, ratificó que a igual que su grupo de parlamentarios de su bancada, no otorgará el voto de confianza al Gabinete Ministerial encabezada por Mirtha Vásquez por considerar que no los representa.

“Ratifico mi posición, no voy a dar mi voto de confianza a la Sra. Vásquez porque ella no me representa, representa a las ONG, representa a esos caviares, representa a un sector minoritario y nosotros representamos a las masas populares”, manifestó en una entrevista en RPP.

Además, la parlamentaria adelantó que hoy por la noche se reunirá con su bancada Perú Libre para tomar una postura frente a la reanudación del debate en el pleno del Congreso.

SOBRE LA SALIDA DE BARRANZUELA

La parlamentaria al ser consultada sobre la renuncia de Luis Barranzuela, dijo que fue la mejor decisión del ahora ex ministro del Interior.

“Fue una irresponsabilidad hacia su investidura (la fiesta que organizó), a pesar de ese decreto supremo que su mismo despacho sacó. Pero sí hay que decir que ha tomado una decisión sensata de presentar su renuncia”, señaló.