Jorge Montoya en contra de intervención de Fuerzas Armadas: "Están diseñadas para matar"

Tras la decisión del Ejecutivo de que las Fuerzas Armadas intervengan en apoyo a la Policía Nacional del Perú para el orden y control interno de la seguridad en Lima y Callao, el vocero de Renovación Popular expresó su postura en contra de dicha disposición.

"Yo siempre me he opuesto que participen en seguridad ciudadana, porque no están diseñadas para eso. Cuando hay conflictos sociales de mayor magnitud y se requiera un control territorial, ahí sí es necesaria, porque las fuerzas armadas están diseñadas para matar", expresó el legislador.

Agregó que si las FF.AA. salen a las calles, no pueden hacer uso de arma "salvo que haya un grupo armado hostil que esté haciéndole frente". "Estamos saliendo desarmados a cumplir con una tarea que no deberíamos tener", expresó.

En esa línea, el congresista especuló que la decisión del Ejecutivo podría responder al anunciado paro de transportistas "para el control de las carreteras".