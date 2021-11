Congresistas piden salida de Barranzuela: "no puede permanecer ni un minuto más"

Luego de que se conociera que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, realizó una fiesta en su domicilio el domingo 31 de octubre pese a que su propio ministerio dispusiera la prohibición de este tipo de eventos por el coronavirus, diversos congresistas de diferentes bancadas pidieron su salida del sector.

La congresista del partido Avanza País, Patricia Chirinos utilizó su cuenta de Twitter para cuestionar el voto de confianza.

"Ya sabemos porqué este señor tuvo más de 150 sanciones disciplinarias en la PNP. ¡No respeta nada! ¿Y así quieren que se les otorgue voto de confianza?", escribió.

Quien también se aunó a la crítica fue el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular, quien expresó que un ministro que no cumple con las medidas que se emiten "no puede estar en el Gobierno". "La primera ministra tiene que tomar acciones inmediatas y no esperar al 4 de noviembre para que lo cambiemos", apuntó

Por su parte, Susel Paredes del Partido Morado indicó que el ministro Barranzuela "no tiene autoridad moral" para continuar en el cargo. "Es una persona que no merece respeto de la Policía y no puede mandar a nadie, nadie lo va a obedecer. Es una vergüenza", sentenció.

En tanto, el parlamentario de la bancada de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, expresó que Barranzuela "no puede permanecer ni un minuto más en el cargo". "Si la Policía hubiese actuado de manera correcta, la misma suerte debió correr el ministro, que denigra a la Policía y al Gabinete", criticó.