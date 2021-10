Lucas Ghersi reiteró su reto a Bermejo sobre la Asamblea Constituyente: “Que no se escape, dígame dónde y cuándo”

El abogado constitucionalista Lucas Ghersi, uno de los principales opositores de la Asamblea Constituyente e impulsor de la recolección de firma contra el cambio de constitución, volvió a retar a un debate al congresista por Perú Libre, Guillermo Bermejo, quien está a favor de la asamblea.

“Si Bermejo quiere debatir en el Vraem, con todas las condiciones de seguridad, voy al Vraem. No me interesa atacarlo, el reto es debatir de manera técnica y argumentada la asamblea constituyente, que es un vehículo para concentrar el poder y establecer una dictadura. Hasta hoy, ha mantenido silencio, Guillermo Bermejo sabe que será desenmascarado y quedará mal parado. No ganará con argumentos, en Perú libre solo insultan y tiran botellas”, manifestó en una entrevista a Perú21TV.

Asimismo, Lucas Ghersi, se refirió a Zaira Arias, militante de Perú Libre, quien asumió el reto propuesto ante el silencio de Bermejo.

“Quien ha contestado la invitación ha sido Zaida Arias, y ella es una militante de Perú Libre que postuló sin éxito al Congreso de la República. Acepto, encantado de debatir con Arias, pero primero con Bermejo. Seguiré esperando, y que no se escape. Señor Bermejo, dígame dónde y cuándo" insistió Guersi.