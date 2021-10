Hernando Cevallos: “Ya hemos pasado el 55% de la población objetivo vacuna”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, supervisó este domingo un centro de vacunación contra la Covid-19, en Chorrillos, tras saludar a los ciudadanos que acudieron a inocularse el titular de Salud descartó que el país se aproxime a una tercera ola del virus.

“No tenemos el riesgo de incremento como para pensar en una tercera ola, pero sí lo suficiente para hacer seguimiento, preocuparnos y no bajar los cuidados. Hay incrementos en varios lugares del país, pero todavía no son alarmantes. Ya hemos pasado el 55% de la población objetivo vacunada. Todavía hay provincias en las que hay difícil acceso y no terminamos de romperlo, pero hemos avanzado. Hay brechas a cerrar y hay que seguir trabajando”, manifestó.

Asimismo, al ser consultado sobre la reapertura de las playas, el ministro Cevallos señaló que se están elaborando un plan de control para evitar las aglomeraciones que se puedan generar este fin de semana largo.

“Vamos a tener mayor afluencia de gente y ojalá que podamos mantener el control. Vamos a tener que manejar un borde, que se pueda salir con la familia, pero manteniendo un orden. Estamos preocupados porque en estos días de reuniones y de fiestas se vayan a generar aglomeraciones y vayamos a tener un repunte de casos de COVID-19”, indicó.