Dina Boluarte sobre Guido Bellido: “Tiene que pensar en el país y no en una revancha política”

La vicepresidenta Dina Boluarte, señaló que el congresista de Perú Libre Guido Bellido, debe dejar de pensar en la “revancha” por ya no ocupar más el cargo de primer ministro.

“Si se adelantan opiniones cuando no se está pensando en la estabilidad económica del país, somos irresponsables. Creo que el señor Guido Bellido tiene que pensar nuevamente en el país y no en esa revancha política porque ya no es premier”, señaló este sábado ante la prensa.

GUIDO BELLIDO PIDIÓ CAMBIOS EN EL BCR

Bellido indicó, el pasado viernes, que es necesario cambiar al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, debido a que el tipo de cambio del dólar no ha continuado bajando, según explicó.

“Parece interesante que tenga respaldo, pero había pronósticos de que el dólar iba a bajar a S/ 3.60 y ahora seguimos entre cuatro y un poco más (...) Creo que es necesario hacer los cambios. No podemos estar eternamente con un funcionario. Son temas de manejo económico y profesionales hay bastantes”, puntualizó.