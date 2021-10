Vásquez sorprendida con pedido de Bellido de cambiar a Velarde: "Vi su firma en la resolución"

En conferencia de prensa realizada en Cusco, la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, se mostró sorprendida por las declaraciones del expremier Guido Bellido, quien pidió hoy la destitución de Julio Velarde como presidente del Banco del Central de Reserva del Perú (BCR)

"A mí me extraña que el señor Bellido, que ha sido expremier, esté pidiendo la salida del señor (Julio) Velarde porque cuando yo asumo, encontré una resolución firmada por él en el que se ratificaba al señor Velarde", indicó Vásquez Chuquilín.

En horas de la mañana, el también congresista Guido Bellido consideró necesario cambiar al experimentado banquero, debido a que -dijo- el tipo de cambio del dólar no ha continuado bajando desde su ratificación en el cargo.

“Parece interesante que tenga respaldo, pero había pronósticos de que el dólar iba a bajar a S/ 3.60 y ahora seguimos entre cuatro y un poco más”, manifestó.

Voto de confianza

No es la primera vez que el parlamentario oficialista Guido Bellido muestra su oposición a las decisiones del Gobierno, y es que tras su salida del premierato, aseguró que la decisión de la dirigencia de Perú Libre decidió que no se le otorgue el voto de confianza al Gabinete Vásquez, porque no representaba el ideario del partido de Vladimir Cerrón.