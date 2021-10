Ministro de Educación: maestros contratados que han dado pruebas por varios años serán nombrados

El ministro de Educación, Carlos Gallardo, en su primera conferencia de prensa, tras 20 días de asumir el cargo, se mostró en contra de la meritocracia en el sector y anunció que vienen trabajando una norma que permitirá a los profesores contratados que han dado pruebas por varios años puedan ser nombrados.

El titular del sector, consideró que la Ley General de Educación tiene que ser mejorada, ya que contiene varios puntos cuestionables como el de la evaluación a los maestros.

“Hay maestros contratados que durante años se la pasan dando estos exámenes para ser evaluados, y el aprobar esta casuística de las pruebas y su práctica en el aula ya los ha calificado, eso es evaluación del desempeño en la práctica del aula. Su conducta y su ejercicio de la docencia en el aula ya los califica y deberían estar nombrados hace tiempo, sin embargo, se les hace pasar por el vía crucis de la zozobra y la incertidumbre de si van tener trabajo ese año”, expresó Gallardo.

EVALUACIÓN "DESCENDENTE"

En esa línea, el ministro Carlos Gallardo indicó que la evaluación, tal como esta desarrollando es absolutamente descendente ya que solo se evalúa a estudiantes y maestros. “Solamente se evalúa a los de abajo, a los estudiantes y a los maestros, y no se está evaluando a los de arriba. No he visto jamás que un ministro de Educación sea evaluado”, afirmó.

Además, anunció una movilización social a favor de la educación, el cual no significa una protesta, sino “una movilización de ideas, ideologías, a favor de la educación”, señaló.