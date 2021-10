Mirtha Vásquez: Cambio de ministros no puede ser condicionante para dar confianza

La premier indicó que se encuentra realizando evaluaciones, pero "este país tiene que salir adelante y para eso tiene que aprobarse la política". Foto: medios digitales.

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, afirmó que evalúa el cambio de algunos ministros, pero rechazó que esto se use como condición para que se le dé el voto de confianza en el Congreso.

En declaraciones a RPP, indicó que "hay algunas bancadas que sí han hecho un pedido específico" respecto a este tema, pero el voto debe girar en torno a políticas y metas propuestas.

"El voto de confianza tiene que girar en torno a la política que el Gobierno presenta, hemos expuesto las acciones, qué avances tenemos y cuáles son nuestras metas, creo que ese es el núcleo central del voto de investidura", aseguró.

"NO HAY PRUEBAS"

El proceso de evaluación "no necesariamente" terminará antes del 4 de noviembre, antes de que se retome el debate previo a la votación en el Congreso, aclaró. "Son procesos que corren en tiempos diferentes".

La titular del Gabinete precisó que aunque "tomamos muy en serio las preocupaciones", estas no deben ser una condicionante. "Tenemos que pensar que este país tiene que salir adelante y para eso tiene que aprobarse la política".

A pesar de que consideró válidos algunos cuestionamientos contra los ministros, indicó que se han hecho graves acusaciones de las que no se tiene ninguna prueba.

EL "PACTO SOCIAL"

"Cuando hacen acusaciones tan graves como, por ejemplo, al ministro de Educación (Carlos Gallardo) que tiene vinculaciones con el terrorismo, les he pedido a las bancadas que me entreguen alguna prueba y ninguna me ha entregado ningún medio probatorio".

"Se toma en cuenta la preocupación, pero hay que verificar todas esas imputaciones", acotó. La premier también se refirió al término de "pacto social", que utilizó en su exposición y fue criticado.

Afirmó que se trata de un "pacto de gobernabilidad, donde los poderes del Estado nos centremos en lo que la sociedad está demandando; no podemos seguir en este tipo de confrontaciones...".

"Significa trabajar conjuntamente con miras a la gobernabilidad, a la estabilidad del país. Si más adelante se dan procesos de movilización ciudadana pidiendo la nueva Constitución, etcétera, tendremos que escucharlos", acotó.