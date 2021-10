Restos del congresista Fernando Herrera serán llevados a Tacna, señala Guido Bellido

El legislador Guido Bellido (Perú Libre) señaló que los restos del congresista fallecido Fernando Herrera Mamani serán trasladados a Tacna, región que lo eligió como representante en el Congreso de la República.

“Lo que se prevé es que se va a trasladar a Tacna (los restos de Fernando Herrera). Se está previendo eso para nuestro hermano”, comentó Guido Bellido a su salida del domicilio donde residía Herrera Mamani.

Por otro lado, Bellido dijo desconocer del contagio de Covid-19 de Fernando Herrera y si estuvo internado en la Villa Panamericana, tal como indicó Álex Paredes, también congresista oficialista.

“La verdad no (sé si se contagió). Como saben recién me estoy integrando a la bancada y no podría dar mayor precisión, hablar más allá”, agregó el exprimer ministro.