Congresista Edwin Martínez: "Ministro Barranzuela merece una oportunidad"

Parlamentario de Acción Popular indicó que dará el voto de confianza al Gabinete Vásquez, ya que "hay gente muy buena y preparada". Foto: medios digitales.

El congresista Edwin Martínez, de Acción Popular, afirmó que dará el voto de confianza al Gabinete Vásquez e indicó que no le preocupa la presencia del ministro del Interior, Luis Barranzuela.

“Yo he manifestado que a pesar de algunas divergencias con algunos miembros del Gabinete, yo personalmente voy a dar mi voto de confianza porque hay gente muy buena y preparada como el ministro de Economía (…) no se puede meter a todos en un mismo saco”, señaló en RPP.

“No me preocupa (Barranzuela) porque aún no ha empezado a trabajar y yo no juzgo por el pasado sino por el presente. El ministro merece una oportunidad. No se le puede juzgar antes de tiempo”, aseveró.

SOBRE SU RENUNCIA

Por otro lado Martínez, quien renunció a la bancada y luego reconsideró su retorno, señaló que el hecho se ocasionó por un problema con un proyecto de ley.

“Habían unos proyectos que habíamos presentado los cuales cuando llegan a relatoría no tenían mi firma habiendo sido yo el promotor de esta norma. Eso definitivamente dejó cierto malestar y decidí mandar un documento para que superen ese problema junto con mi renuncia a la bancada y no al partido”, contó.

Respecto a su colega Carlos Zeballos, quien también renunció, consideró que este no ha pedido ningún favor político a cambio del voto de confianza durante su reunión con el presidente Castillo.

“Personalmente, lo he llamado para que retorne a nuestra casa que es Acción Popular. Estoy convencido que Carlos Zeballos no ha ido a hacer ningún tipo de negocio dentro de Palacio de Gobierno, tal vez haya ido a mostrar su respaldo al Gabinete, pero no ha pedido algo a cambio”.