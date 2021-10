Congresista José Cueto señala que negará Voto de Confianza a Gabinete Vásquez

Esta mañana, el legislador de Renovación Popular, José Cueto, afirmó que lo más probable es que él le niegue la confianza al gabinete de Mirtha Vásquez, por no haber mostrado interés en la remoción del cuestionado ministro del Interior, Luis Barranzuela.

“Sé que hay muchas bancadas que no solo cuestionan al ministro Barrenzuela, sino también a otros ministros. (…) Nosotros le dijimos directamente a la Sra. Vásquez que la posición de nuestra bancada era que debía cambiar al Sr. Barranzuela (Mininter) y al Sr. Gallardo (Minedu), veo y entiendo que no lo va a hacer. Al menos, yo no le pienso dar el voto de confianza”, declaró.

Cueto Aservi dijo también que, si la mayoría parlamentaria otorga la confianza al gabinete Vásquez, Renovación Popular tendrá que ir por la censura del ministro Barranzuela: “Lo vamos a volver a citar, pero yo no veo de dónde va a responder los cuestionamientos que tiene él, así que lo más probable es que lo censuremos posteriormente si es que no responde”.

Hoy, lunes 25, la jefa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se presentará, junto con su gabinete, en el Congreso para presentar la política general del gobierno y pedir el Voto de Confianza. La sesión fue programada para las 11.00 a. m.