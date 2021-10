Minem ocultaría visitas de hermano del ministro Eduardo González Toro

Según señaló un programa dominical, Víctor González vendría acudiendo constantemente a la sede del ministerio sin ser registrado formalmente. Foto: medios digitales.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) oculta los ingresos y salidas de Víctor González Toro, hermano del actual ministro Eduardo González Toro, según reveló un informe emitido en un programa dominical.

En los inicios del actual gobierno el exministro de Energía y Minas, Iván Merino, contrató como consultor a Víctor González Toro, mientras que el expremier Guido Bellido sumó como asesor de la PCM a su hermano.

Ambos recibían sueldos de S/ 15 600, pero la situación cambió con la salida de Bellido como jefe del gabinete y la llegada de Eduardo González al ministerio de Energía y Minas.

NO DAN RAZONES

Pese a que Víctor González renunció al Minem para evitar un conflicto de intereses, su salida habría sido solo administrativa, pues según señala el reportaje, este sigue ingresando al Minem y dando órdenes.

Según señalan, en el registro de visitas no se apunta sus entradas y salidas, como habría ocurrido el 18 de octubre, cuando cámaras registraron su entrada y salida. La situación vendría repitiéndose.

Tras ser consultado, Víctor González negó acudir en forma habitual a la institución. En tanto, el Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado justificando la presencia del hermano del ministro.

"La presencia del señor Víctor González Toro en diversas ocasiones se debe al soporte médico y anímico al ministro Eduardo González, en el complejo tratamiento que recibe de por un problema de salud..."

No obstante, no precisó por qué no se han registrado sus entradas y salidas como señala el procedimiento para las instituciones gubernamentales.