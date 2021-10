Ministro Ayala sobre Voto de Confianza: Debe primar los intereses del país y no los de un sector político

Esta tarde, ministro Walter Ayala dijo confiar en que el Gabinete Ministerial obtendrá el voto de confianza del Congreso de la República, tras su presentación prevista para mañana lunes 25 de octubre.

El titular de Defensa señaló que su certeza se sustenta en el proceso de diálogo sostenido por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, con los distintos grupos parlamentarios, y el avance del trabajo en el Gobierno.

"Estamos para trabajar por el Perú, no para pelear", dijo Ayala González. Sobre una eventual denegación del voto de confianza, el funcionario indicó que el único perjudicado terminaría siendo el pueblo peruano.

"No veo por qué no se tendría que dar (la confianza). Aquí lo que debe primar, sobre todas las cosas, son los intereses del país y no los de algún sector político", añadió el ministro en entrevista con la agencia Andina.