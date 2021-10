Betssy Chávez: “Algunos nos darán el voto de confianza tomándose un par de clonazepam”

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, señaló que el Gobierno está haciendo esfuerzos para tender puentes de diálogo con las bancadas del Congreso, pero sin dejar de lado el hecho que son un gobierno de “izquierda”.

“Este 25 vamos a poder ver quiénes están a favor de la gobernabilidad y quiénes no. No falta nada. Vamos a poner muchas cartas sobre la mesa. Vamos ni 100 días de gestión, dos meses y algo de Gobierno y vienen sindicando que la agenda única que tienen es la vacancia. Nunca han aceptado los resultados, que vayamos a segunda vuelta, no aceptan este Gobierno del pueblo”, sostuvo en entrevista con Exitosa.

“Escucho que hay ciertos sectores que quieren ministros a su medida, que sean de derecha. Es un poco ilógico porque somos un Gobierno de izquierda. Entiendo que algunos nos darán el voto de confianza tomándose un par de clonazepam, quizá vaya a ser de esa forma, quizá pasemos a las justas, no lo sé”, agregó la ministra.

SOBRE DECISIÓN DEL EJECUTIVO

Chávez también resaltó la decisión del Ejecutivo de presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que aprobó por insistencia el Poder Legislativo y que restringe el uso de la cuestión de confianza, y aseguró que haber actuado de otra manera hubiera contribuido al “ruido” político.