Ricardo Belmont revela que su resolución como asesor de Castillo "no se va a oficializar"

Ricardo Belmont, quien hace unos días fue anunciado como flamante asesor del despacho presidencial en las redes sociales del mandatario Pedro Castillo, reveló a la prensa que su designación no se va a oficializar en una resolución, porque "solo es de palabra".

"Yo estoy de palabra, no vengo por un sueldo ni por un puesto, al presidente lo conozco, he hablado mucho con él y su gente y hay un respeto mutuo", expresó el exalcalde de Lima, quien argumentó que solo ha hecho lo que Castillo le pidió y es armar un plan, sin embargo queda en manos del presidente si lo ejecuta, señaló.

"Acá yo no he venido a que me contraten, no quiero ningún cargo que me obligue estar metido en un sillón. Él sabe cómo lo puedo ayudar", manifestó tras asegurar que seguirá concurriendo con sus visitas a Palacio de Gobierno, porque lo considera un amigo.

PRETENSIONES MUNICIPALES

Belmont Casinelli también insinuó a la prensa una eventual postulación a la Alcaldía de Lima en las elecciones del 2022."Si me da el cuero, voy a estar ahí. Yo estoy con el movimiento Obras, 'los espartanos', quienes están sacando las firmas para ver si logramos volver a las alcaldías como estuvimos en los dos periodos cuando el pueblo nos eligió", confesó.