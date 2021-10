A Castillo no le preocupa una eventual vacancia, asegura ministro de la Producción

El titular del Ministerio de la Producción, José Incio Sánchez, aseguró que, al presidente de la República, Pedro Castillo, no le preocupa una eventual vacancia presidencial por parte del Congreso.

En diálogo con Canal N, señaló que es una decisión del Consejo de Ministros presentar la demanda de inconstitucionalidad. Asimismo, que al presidente Pedro Castillo, no le preocupa ser vacado del cargo.

“Sí, es una decisión del Consejo de Ministros (presentar la demanda de inconstitucionalidad). Apoyamos firmemente al presidente (Castillo), él no tiene ninguna intención, no tiene ningún propósito, no se preocupa por la vacancia, se preocupa por el país”, manifestó.

“LEY ES INCONSTITUCIONAL”

En esa línea, afirmó que están convencidos de que la ley que regula la cuestión de confianza es inconstitucional. “Se está presentando ante el Tribunal Constitucional, es lo que corresponde dado que estamos convencidos que es inconstitucional”, dijo.