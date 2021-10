Ricardo Belmont: "yo creo que se puede volver a la Constitución del 79, es muy buena"

El flamante asesor del presidente Castillo manifestó su postura en torno al debate de un cambio de constitución. Además, sostuvo que no cree que se pueda llevar adelante una asamblea constituyente.

El reciente designado asesor del despacho presidencial, Ricardo Belmont Casinelli, manifestó su posición en torno al debate encendido en la palestra política sobre el cambio de constitución. Al respecto, consideró que el Perú debería regresar a la carta magna de 1979 porque "fue muy buena".

“Yo no he hablado de la asamblea constituyente con él (Pedro Castillo), porque yo no creo que se pueda llevar adelante, lo que yo creo es que se puede volver a la Constitución del 79, que es muy buena, la hicieron todos los partidos políticos, participó desde Haya de la Torre hasta Fernando Belaunde”, opinó el exalcalde de Lima en entrevista con el periodista Alfonso Baella.

En esa línea, precisó que se podrían hacer algunos ajustes para modernizarla y evitar que con esta ley de leyes se siga robando al país comparada a la actual constitución de 1993 que en sus palabras, la califica de "espúrea".

“Yo goberné con dos constituciones, la Constitución llamada la mala, la vieja y la nueva Constitución de Fujimori, no era necesario hacer esta nueva Constitución porque en la antigua se le daban facultades extraordinarias al presidente para que hiciera los cambios necesarios que esta Constitución tenía que tener por el tiempo”, expresó.