‘Dinámicos del Centro’: Migraciones niega haber registrado salida de prófugos

Durante una presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso este miércoles 20 de octubre, Martha Silvestre, la superintendenta de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Martha Silvestre, negó que haya registrado la salida de alguno de los 5 implicados en el caso los 'Dinámicos del Centro​''.

“Las fronteras están cerradas y en los puestos de control migratorio del aeropuerto no tenemos ningún registro de salida de esas personas que están con impedimento”, informó.

“Nos llegaron los oficios del Poder Judicial y eso inmediatamente se sube al sistema y no pueden salir por control migratorio que tenemos en el aeropuerto Jorge Chávez. No podemos dar cuenta si el señor (Arturo Cárdenas) salió, por lo menos nosotros registramos de eso no tenemos y ya tenemos puesta la alerta de impedimento de salida”, indicó Silvestre, ante los interrogantes de los congresistas de Fuerza Popular, Martha Moyano y Alejandro Aguinaga.