Waldemar Cerrón sobre sobre bancada Perú Libre: “No existe ningún prograccionamiento”

El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, señaló que no existe “ningún fraccionamiento” en la bancada oficialista. Además, señaló que no tienen ninguna diferencia con la premier Mirtha Vásquez.

“Nosotros, como Perú Libre, respaldamos a nuestro presidente Pedro Castillo y también la constitucionalidad de nuestro país” dijo en declaraciones a la prensa.

Además, recordó que en ningún momento han mostrado su respaldo o su no respaldo y recordó que la posición de la bancada es que no está de acuerdo con el Gabinete actual. En esa línea, señaló que a los congresistas que acudieron a Palacio, fueron solo “a conversar”, y que eso no es ningún problema.

Cabe recordar que el fin de semana la bancada oficialista dijo que nadie iba a asistir a Palacio de Gobierno.