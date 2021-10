Pérez Guadalupe: Barranzuela no cumple con los requisitos para ser ministro del Interior

Sobre el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Luis Barranzuela, recaen varios cuestionamientos a raíz de los comentarios vertidos en contra del expresidente de DeVida, Fidel Pintado. Al respecto, el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, dijo que como ciudadano siente “vergüenza”.

“Cuánto más lo escucho más vergüenza siento como ciudadano de tener a un ministro como él. Independientemente de los antecedentes, ya escuchándolo porque no dice mucho más que tratar de defenderse y también en esta misma línea se ha ido en contra del director de DeVida actual. No es la forma”, señaló.

Recordó que el Gobierno de Ollanta Humala realizó esfuerzos por erradicar los cultivos de hoja de coca en el país. “Hay que reconocer que en el gobierno anterior de erradicación de hectáreas de hoja de coca y llegamos 2016 con 40 mil hectáreas, ahora tenemos 88 mil; es decir, se ha duplicado en 5 años”, agregó.

“Tratar de interpretar lo que piensa el ministro Barranzuela es un poco difícil. Cuando él habla yo no lo entiendo, entonces decir qué cosa pretende criticando a DeVida es arriesgarse. Yo he estudiado algunas cosas pero no psicología entonces no consigo entenderle. Creo que es una persona que no cumple ninguno de los requisitos para ser ministro del Interior”, dijo.