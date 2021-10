Comisión de Defensa del Congreso citará al ministro Luis Barranzuela

El titular de la Comisión de Defensa del Congreso, José Williams (Avanza País), adelantó que se citará al ministro del Interior, Luis Barranzuela, para que informe sobre la presunta suspensión de las operaciones de erradicación de los cultivos ilegales de hoja de coca en el Vraem.

“Desde el domingo, nos reunimos en la comisión para ver este asunto. Lo vamos a citar (al ministro Barranzuela). Pero estamos viendo en qué momento se harán, porque estamos en semana de representación y hay varios de los miembros que están viajando. No hay una fecha fija, por el tema de la semana de representación y probablemente no tendremos quorum. Si no es posible esta semana, será la siguiente. De todas maneras”, expresó Williams en diálogo con Perú21.

El vocero de Avanza País señaló que se encuentran ultimando detalles para lo que será la primera presentación de Luis Barranzuela ante un grupo de trabajo parlamentario desde que asumió funciones el pasado 6 de octubre.

“También es probable que si citamos el ministro y él nos diga que justo en ese momento ya tenía algo previsto. Por eso, estamos asegurándonos para que asista el día que se le cite. Estamos trabajando en eso y pronto determinaremos la fecha”, aseveró.

CITACIÓN A SOLICITUD DE JOSÉ CUETO

La citación es a solicitud del legislador José Cueto (Renovación Popular) tras informes periodísticos que advertían sobre una presunta disposición del Ministerio del Interior para suspender los operativos contra los cultivos ilegales de la hoja de coca.