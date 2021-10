Ministro Sánchez: “La premier sabrá conducir el diálogo con los grupos parlamentarios”

La presidente del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, señaló que desde la próxima semana buscará acercarse a las diferentes bancadas del Congreso con la finalidad de llegar a consensos. Al respecto, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, señaló que confía en que la premier haga un buen trabajo.

"Estamos seguros que la premier, una mujer emprendedora con castas de democracia probadas en el Congreso, sabrá conducir el diálogo con los grupos parlamentarios para poner adelante la sensatez", dijo. Además, indicó que es momento de trabajar por la reactivación económica, la vacunación y la lucha contra la corrupción.

"Saludo la conversación con todo lo que sea sensatez y madurez porque no estamos para estar jugando con la reactivación económica y la estabilidad. Ya no, lo que importa es la reactivación económica, proteger la vida y la salud, eso no está para juegos de espadita de madera y papel", refirió.