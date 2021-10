Perú Libre asegura que no obstruirá al Gobierno pese al gabinete liderado por Mirtha Vásquez

La bancada de Perú Libre emitió un comunicado, este jueves, para asegurar que no obstruirán el Gobierno de Pedro Castillo, a pesar de sus críticas en contra del gabinete ministerial presidido por Mirtha Vásquez, quien juró en reemplazo de Guido Bellido el pasado miércoles.

“La bancada de Perú Libre comunica oficialmente que no respalda a este nuevo gabinete, pero esto no significa obstrucción, no significa que vamos a estar en contra, porque más que nunca la bancada está unida y respalda a Pedro Castillo. Vamos a esperar y vamos a seguir trabajando por el bien del país”, se lee en el documento.

El partido oficialista emitió el comunicado luego de sostener una reunión con gremios sindicales en la sede del Poder Legislativo y un día después de que Pedro Castillo aceptara la renuncia de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros.