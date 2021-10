Guido Bellido asegura que su Gabinete estaba armado: “Yo no propuse ni un ministro”

El ex titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, contó que asumió en el cargo pese a que habían trabajado en un inicio con Roger Nájar para que sea el Primer Ministro.

En entrevista con RPP Noticias, el ex Primer ministro señaló que fue propuesto para asumir el cargo y nunca sugirió un ministro al presidente Pedro Castillo ya que los integrantes de Gabinete estaban seleccionados.

“Desbarataron lo que se había trabajado, y a mí me proponen para que pueda asumir. Soy de los que no ‘arrugan’, yo enfrento” (…) “Es complicado, yo no propuse ni un ministro, ya estaba armado todo el gabinete”, manifestó.

DIFERENCIAS Y CONTRADICCIONES

De otro lado, se refirió sobre las diferencias y contradicciones con algunos de los miembros del Gabinete y aseguró que 'Por eso es que existe entre premier y algunos ministros ciertas posturas que puedan marcarse por otras vías', agregó.