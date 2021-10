Exgerente de EsSalud afirmó que la presionaron para hacer nombramientos y ascensos ilegales

La exgerente general del Seguro Social de Salud (EsSalud), Martha Carolina Linares Barrantes, denunció mediante de una carta de renuncia que Mario Carhuapoma, actual presidente de EsSalud, la presionó para hacer nombramientos y ascensos ilegales en cargos directivos dentro de la institución. El portal Epicentro TV reveló el documento a través de su cuenta de Twitter.

“Desde el inicio de su gestión le he ofrecido soporte técnico (...) sin embargo, he sido sometida a constantes presiones ejercidas por Ud. y sus asesores, para en contraversión a las normas y leyes vigentes, entre otras cosas, incorporar en cargos directivos a personas que no reúnen el perfil técnico requerido”, se lee en la carta.

Además, la exfuncionaria reveló que fue presionada a “mantener y promover a cargos superiores a trabajadores con graves antecedentes y cuestionados en la institución, y proponer a personas con investigaciones fiscales abiertas o sentenciados”.

EXGERENTE DIJO NO HABER PARTICIPADO DE CORRUPCIÓN

Linares aseguró haberse negado ante los presuntos actos de corrupción. “Como consta, señor Presidente, soy una persona con una trayectoria impecable y completamente anticorrupción(...) no acepto la improvisación, moral flexible y el profundo desconocimiento de la gestión pública; por ello le presento mi renuncia y le pido la exoneración del plazo de ley”, agregó en el documento.