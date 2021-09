Mario Vargas Llosa sobre Pedro Castillo: “Si quiere acabar con la minería, pues va a acabar con el país”

El escritor Mario Vargas Llosa dijo en entrevista a Efe que no tiene expectativas del actual presidente de la República, Pedro Castillo, y se refirió a su supuesta intención de ponerle fin a la minería, uno de los principales sectores económicos del Perú, tal como le acusan desde sectores empresariales, terminará acabando con el país.

“No espero gran cosa de Castillo, es un instrumento de (Vladimir) Cerrón”, defendió al asegurar que el exgobernador de Junín no postuló como jefe de Estado porque enfrenta un proceso por corrupción. Aseguró que “lo eligió a Castillo, pero es un profesor de segundo de primaria, no tiene ideas, no sabe dónde está parado”.