Zoraida Ávalos niega persecución política contra Vladimir Cerrón: “El Ministerio Público no persigue a nadie"

Tras la denuncia, del fundador y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, de ser víctima de persecución Política del Ministerio Público, que, según Cerrón, busca excluirlo de la actividad político, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos se pronunció y descartó que exista persecución política contra Cerrón.

“Es falso [que haya persecución], el Ministerio Público no persigue nadie, somos neutrales. No hay persecución política contra el señor Cerrón. Lo puedo decir categóricamente. Investigamos delitos que comprometen a personas. Las investigaciones por este caso [los Dinámicos del Centro] se han iniciado tiempo atrás”, afirmó Ávalos a un medio local.

Asimismo, Ávalos, señalo que el proceso que sigue en contra de Cerrón no es nuevo y que hay pruebas que son reales, además detalló que no podía afirmar si se pediría pena de cárcel o alguna otra medida contra el fundador de Perú Libre.

“Esa investigación ha seguido su curso, no se han inventado las pruebas. Sobre si se va a pedir prisión preventiva, comprenderás que yo no puedo decir si se va a pedir o no, esa es una decisión del fiscal. Finalmente, el Poder Judicial es el que acepta o no la medida”, señaló Avalos.

Recordemos que Vladimir Cerrón viene siendo investigado por los delitos contra la tranquilidad pública y tráfico de influencias en la región Junín.