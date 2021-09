Bellido señala que podría nacionalizarse gas de Camisea si no se renegocia reparto de utilidades

El premier Guido Bellido convocó a la empresa concesionaria del gas de Camisea a una renegociación con el Estado sobre las utilidades, y deslizó la posibilidad de una nacionalización del yacimiento, ubicado en el Cusco, si la compañía se niega conversar sobre el tema.

"Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento", escribió Bellido en su cuenta de Twitter.

Contrasta con declaraciones de presidente Castillo

Las expresiones de Bellido Ugarte, que han causado gran polémica, contrastan con el mensaje del presidente Pedro Castillo a la comunidad internacional en su primera gira fuera del país hace una semana, donde convoca a los empresarios y dice que no piensa expropiar.

"No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú”, señaló.

"Un Gobierno sin inversión privada no es nada, aprovechamos el espacio para hacer la convocatoria a la empresa privada", enfatizó el último lunes Castillo Terrones, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.