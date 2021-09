Pedro Castillo: “Al corrupto se le dice corrupto y hay que sancionarlo”

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, durante la clausura del 15 GORE Ejecutivo en la cuidad de Iquitos, tuvo un duro mensaje contra la corrupción en todos los niveles del Gobierno.

Pedro Castillo, señaló que los casos de corrupción no pueden pasar por alto y deben de ser sancionados para que no se repitan, por ende, no se puede dar “tregua” a los funcionarios que roban dinero al Estado.

“He encontrado alcaldes preocupados por los problemas de corrupción y eso es importante. Creemos importante que no podemos darle un paso, un centímetro, no podemos darle tregua a gente que saca dinero del Estado que sirve para el pueblo, se lleve a su bolsillo”, expresó Castillo.

Además, durante su discurso, el mandatario enfatizó: “Hay que decirlo con nombre propio: si encontramos a un ladrón no se le puede tapar con un dedo, el ladrón se llama ladrón y el corrupto es corrupto y hay que sancionarlo”.

El jefe de Estado enfatizó en que todos los peruanos tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades, además manifestó su compromiso en visitar las regiones y pueblos alejados.

“No podemos tener una subregión o una subnación dentro del país. Todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, todos tenemos que tener el mismo trato y los hombres y mujeres que están en el último rincón de Loreto deben ser tratados por igual como los hombres que están Miraflores, San Isidro, Lima, Arequipa, Cusco y Cajamarca”, acotó Pedro Castillo.