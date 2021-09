Presidenta del Congreso en contra de la propuesta de cremación de los restos de Fujimori y Montesinos

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se mostró en contra de la propuesta impulsada por su propia bancada Acción Popular de cremar los restos de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos cuando fallezcan en prisión cumpliendo su condena.

“Ningún proyecto de ley se puede hacer con nombre y apellido. Eso será un tema que discutirá la Comisión de Justicia. No he escuchado que vaya a salir un proyecto de ley de la misma bancada, he entendido que va a salir de la Comisión de Justicia”, señaló Alva.

Asimismo, Alva, explicó que la propuesta que planteará el parlamentario, Ilich López de su propia bancada, no será selecta, lo justo es que, así como la Fiscalía decide por los restos de los terroristas que hicieron daño al país, debería ocurrir lo mismo para los que estuvieron detrás de grupos “paramilitares en el gobierno de Alberto Fujimori”.