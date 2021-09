Alba: Pedidos sobre pensión vitalicia serán evaluados por asesoría jurídica

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, informó que las solicitudes presentadas por Francisco Sagasti y Manuel Merino, para recibir pensión vitalicia de S/15.600 en su condición de expresidentes de la República, serán evaluados por el área de asesoría jurídica del Congreso.

“Yo no he visto esa carta (de Manuel Merino) porque no es que vaya a mi despacho. Va al Congreso. Al ser la titular, lo dirige a mí, pero eso entra a Oficialía Mayor y eso irá a Asesoría Jurídica, tendrá que hacer un informe legal al respecto”, declaró Alva a un medio local.

Asimismo, la presidenta del Congreso aseguró que en, relación a la solicitud de Francisco Sagasti, ya cuenta con un informe legal y fue elaborada por el área de Asesoría Jurídica, ya que fue presentada en el mes de julio del presente año.

“Cuando nosotros asumimos el 26 de julio, él (Francisco Sagasti) ya había presentado su pedido”, precisó.