Congresista de Perú Libre sobre reducción de sueldos de congresistas: “La vida en Lima es cara”

La congresista de Perú Libre por Arequipa, María Agüero, manifestó este último martes que, el sueldo que percibe como congresista de la República de S/15. 600 no es suficiente para cumplir sus funciones ante una posible reducción de sueldo en el Parlamento.

“Ustedes saben que soy transparente le guste o no las personas, la vida en Lima es bien cara, y si uno quiere trabajar, quiere hacer buena gestión (…) a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que reciba (como congresista). No he visto en el Congreso ni la más mínima intención que alguien se quiera bajar el sueldo”, afirmó María Agüero.

Por otro lado, la congresista de Perú Libre, dijo que presentará un proyecto de ley para reducir el sueldo de los funcionarios públicos que perciban ingresos superiores a la remuneración del presidente Pedro Castillo.

“A ellos no los estamos mirando, la población nos mira a los congresistas, desprestigia al Parlamento. No estamos ni un par de meses y ya quieren que resolvamos lo que en 200 años no hemos podido hacerlo”, manifestó.