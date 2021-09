Guido Bellido: “De ninguna manera puedo considerar a Venezuela una dictadura”

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, declaró a un medio local y señaló la posición del Ejecutivo ante el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, en su opinión, en dicho país no existe una dictadura.

“De ninguna manera puedo considerar a un hermano país (Venezuela) una dictadura, es un país que viene construyendo su propia democracia”, dijo en una entrevista al diario Correo.

Según manifestó Bellido, nuestro país debe de respetar la autonomía de Venezuela y no podemos “tener una injerencia en un hermano país”, esto como respuesta al tuit del vicecanciller, Luis Enrique Chávez, quien sostuvo que el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el pasado 5 de enero de este año.

“El presidente Pedro Castillo establece una determinada línea desde la campaña presidencial, donde hemos planteado una línea de trabajo clara. No puede haber un vicecanciller que diga que no hay una autoridad reconocida, porque contradice al presidente de la República, quien no está continuando una política de Estado del anterior gobierno; tiene una postura diferente y su prioridad es mejorar las relaciones en Latinoamérica y con todos los países”, manifestó Bellido.

Para el Titular de la PCM, ante un posible salida del ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Maúrtua, manifestó que lo más acertado para Maúrtua, sería ceñirse a la política del actual gobierno.