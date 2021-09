Ministro de Educación garantizó que nivel de evaluación de profesores no bajará

Juan Cadillo respondió a denuncias periodísticas de presuntas presiones dentro del sector para "suavizar" Prueba Única Nacional. Foto: medios digitales.

El nivel de evaluación de los profesores que aspiran a ocupar plazas a nivel nacional no bajará, aseguró el miércoles el ministro de Educación, Juan Cadillo.

En respuesta a denuncias que advierten presuntas presiones dentro del sector para "suavizar" la Prueba Única Nacional, el titular del sector explicó la situación.

"Lo que está ocurriendo es que existen aproximadamente 180 000 maestros contratados ¿Cuál es el objetivo de poder reflexionar sobre la evaluación, por ejemplo? El objetivo es tomar conciencia de que tenemos que crear mecanismos que permitan nombrar más maestros", dijo a RPP.

ALTERNATIVAS

"Eso no implica bajar (el nivel de) las pruebas que se vayan a tomar", aclaró no obstante. Indicó que se está "explorando diferentes alternativas".

Entre ellas se encuentra facilitar el nombramiento a docentes que "realicen innovación educativa" y sean premiados por este trabajo por entidades del Minedu.

Negó que se haya ordenado a funcionarios de la Dirección de Evaluación eliminar las secciones de comprensión lectora y razonamiento lógico de la prueba. "No se ha eliminado ninguna de las pruebas".

"Eso es lo que estamos garantizando, que no va a bajar el nivel de los profesores, pero eso no implica que no vayamos a explorar otra forma de nombramiento", remarcó el ministro.

"Acá lo clave es que nosotros tenemos que ofrecer alternativas también para fomentar la innovación educativa, nos interesan estas nuevas formas de crear, de resolver problemas, y esto lo están desarrollando muchos maestros contratados".