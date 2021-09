Ayala responde a cuestionamientos sobre muerte de Guzmán: "Yo fui a la base naval el sábado"

Ministro de Defensa también se mostró personalmente a favor de la propuesta de incinerar y arrojar al mar el cuerpo de cabecilla terrorista. Foto: medios digitales.

En declaraciones a título personal, el ministro de Defensa, Walter Ayala, se mostró de acuerdo con la propuesta del ministro de Justicia, Aníbal Torres, sobre el procedimiento a seguir con el cuerpo del cabecilla terrorista, Abimael Guzmán.

“A título personal, yo apoyo lo que dijo el señor ministro Aníbal Torres de que el cuerpo debe ser incinerado y ser arrojado al mar. Sin embargo, esta es una función del Ministerio Público”, dijo a RPP.

El Ejecutivo respetará las decisiones que tome la Fiscalía, remarcó no obstante. "Las instituciones son autónomas y uno no puede intervenir como Gobierno en las decisiones del Poder Judicial ni tampoco del Ministerio Público".

Ayala dijo estar seguro del fallecimiento del líder de Sendero Luminoso, en respuesta a los cuestionamientos “Yo fui a la base naval el sábado”, aseguró.

"He supervisado que efectivamente se encontraba ahí, el Ministerio Público, un fiscal, personal de la PNP, inclusive estaba el jefe del Inpe. Ahora (el cuerpo) está en la morgue y son médicos forenses que están dando la certificación que es el cadáver".

“No me he acercado porque es un tema técnico, pero sí he estado en la Base Naval. No tengo ninguna duda de que es el cuerpo. Estoy seguro que sí es el cuerpo”, dijo.

Finalmente, el ministro deslindó al Gobierno del grupo terrorista. “Tenemos el compromiso de luchar contra el terrorismo”.