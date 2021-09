Congreso: Rechazan admisión de moción de censura contra María del Carmen Alva

El pleno del Congreso rechazó, por mayoría, la moción de censura contra la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva. La decisión se tomó con 74 votos en contra, 33 a favor y 8 abstenciones.

La moción fue presentada por legisladores de la bancada de Perú Libre, luego de que el pasado domingo Alva afirmara que “la calle” pedía una vacancia presidencial contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

ACCIÓN POPULAR SE PRONUNCIÓ

María Córdova (Acción Popular) señaló que la moción de censura contra Alva pretende distraer a la población de problemas fundamentales para el país. “Por ello, mi bancada votará en contra de la moción”, expresó.

Edwin Martínez (Acción Popular) sostuvo, por su parte, que “es lamentable que tengamos que venir a generar dardos y no generar propuestas (...) la gente se está muriendo de hambre, no sabemos aún cuando el BCR va a tener un directorio y estamos tratando un tema que no le importa al país”.