Especialistas desmienten a Iber Maraví al señalar que no se puede retirar una demanda ante el TC

El constitucionalista César Aliga y Omar Cairo coincidieron en que el Ejecutivo no puede retirar la demanda de inconstitucionalidad que presentaron ante el Tribunal Constitucional (TC) por la ley que elimina el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Para el constitucionalista Aliaga, lo declarado por el ministro de Trabajo Iber Maraví probablemente no tenga éxito alguno. “Esta afirmación no tiene sustento jurídico, dado que en la acción de inconstitucionalidad no se promueve la defensa de intereses particulares sino la del interés general que se traduce en la defensa de la constitucionalidad del ordenamiento jurídico”, explicó.

Por su parte, su colega Cairo consideró que el desistimiento de una acción de inconstitucionalidad del Ejecutivo no procedería. “El artículo 104 del Código Procesal Constitucional establece que el proceso de inconstitucional solamente termina por sentencia (...) no cabe el desistimiento”, dijo a Correo.