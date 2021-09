Guido Bellido defendió la inocencia de Vladimir Cerrón

Esta noche, el premier Guido Bellido habló sobre las acusaciones por lavado de activos en contra de su partido, Perú Libre y aseguró que no recibieron dinero mal habido para la campaña electoral.

“El pueblo quiere ver un gobierno justo, sin corrupción y eso se ha estado esperando hace mucho tiempo. No ha habido un solo céntimo que haya entrado de nadie, nosotros hemos hecho la campaña más austera posible. Cada uno ha agarrado una cartulina y ha puesto “Pedro Castillo presidente”. Si agarrar una cartulina es lavado de activos, entonces no sé”, expresó durante una entrevista.

Tras ser consultado directamente sobre las investigaciones contra el líder de PL, Vladimir Cerrón, el presidente del Consejo de Ministros defendió la inocencia del exgobernador de Junín.

“Estamos convencidos de que nuestro secretario general Vladimir Cerrón no tiene ningún vínculo con la corrupción. Para caer en el error de la corrupción tendría que ser otra persona, porque él tiene claridad ideológica y cuando uno tiene eso, cualquier otro tema no tiene valor”, aseguró.

Asimismo, Bellido dijo que ponemos nuestras manos al fuego” por Cerrón. “Es una persona que muchos no se atreverían a ser, no resistirían, hace rato ya se hubieran confabulado y hoy estaría bailando la zamba, pero no, Vladimir Cerrón va a resistir”, finalizó.